Jezni lastnik zemljišča pregnal avstralskega premierja (video)

Jezni lastnik je kar sredi novinarske konference s svojega zemljišča pregnal avstralskega premierja Scotta Morrisona, ker je ravno tam na novo posejal svežo travo. Zahteval je, naj se vsi nemudoma umaknejo. »Seveda. Umaknimo se stran,« je spravljivo, a očitno v zadregi odgovoril Morrison in naredil nekaj korakov nazaj. »Hej fantje, ravno sem tole na novo zasejal. Se opravičujem, kolega,« je še nadaljeval bradat moški izpred vrat svojega doma, nakar je premier dvignil palec in mu odgovoril: »Je že v redu!« Novinarsko konferenco so med drugim prenašali v živo na televiziji. Video posnetek dogodka je postal pravi spletni hit.