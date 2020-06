Jože Pirjevec slavi 80 let

Tržaški zgodovinar in naš kolumnist Jože Pirjevec danes praznuje 80 let. Akademsko kariero je začel z raziskovanjem povezav med italijanskim risorgimentom in južnimi Slovani v času marčne revolucije; leta 1971 je začel poučevati zgodovino vzhodne Evrope na politološki fakulteti v Pisi, kasneje je s poučevanjem nadaljeval v Trstu in Padovi. Doktoriral je na ljubljanski univerzi z disertacijo o Niccolòju Tommaseu. Od leta 1980 se je posvetil raziskovanju zgodovine Jugoslavije, jugoslovanske vojne, pa tudi zgodovine Slovencev v Italiji. Njegova obsežna bibliografija šteje več kot 200 enot v različnih jezikih, med katerimi so dela Tržaški vozel 1945-1980, Jugoslavija 1918-1992 (Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije), Jugoslovanske vojne 1991-2001, Tito in tovariši in Fojbe, zadnja v vrsti pa je obsežna monografija Partizani, ki bo v kratkem pri Cankarjevi založbi izšla na skoraj 900 straneh, na katerih je Pirjevec celostno in sistematično prikazal jugoslovansko partizansko gibanje.

Poleg tega je bil sedemnajst let predsednik Narodne in študijske knjižnice v Trstu, med letoma 1987 in 1991 pa predsednik upravnega sveta Slovenskega stalnega gledališča, od leta 2009 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.