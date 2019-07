Julij se poslavlja brez rekordov

Arso v juliju ni zabeležil vremenskih rekordov, je povedal Brane Gregorčic z urada za meteorologijo pri Arsu. Bil pa je nadpovprečno topel, saj ohladitev sredi meseca ni bila posebej izrazita. Količina padavin je bila v večjem delu Slovenije z manjšimi odstopanji blizu dolgoletnega povprečja. Po 7. juliju se je ozračje ohladilo in nato dva tedna ni bilo hude vročine, temperature so bile marsikje celo pod povprečjem. V zadnji tretjini meseca pa se je pojavil vročinski val, temperature so med 22. in 27. julijem ponekod presegle tudi 35 stopinj Celzija. Minulo nedeljo pa se je ozračje osvežilo in se zdaj temperature gibljejo okrog dolgoletnih povprečij.

Po Gregorčičevem mnenju junijsko in julijsko dogajanje napovedujeta, da bo letošnje poletje znova med najbolj vročimi v zgodovini meritev. V juniju je bila namreč povprečna temperatura v Sloveniji 23,5 stopinje Celzija, v juliju pa 22.5 stopinje Celzija, kar pomeni, da je bilo ozračje za približno tri stopinje Celzija toplejše od dolgoletnega povprečja.

Od avgusta pa bo odvisno, je povedal Gregorčič, ali bo letošnje poletje med tremi najtoplejšimi, odkar razpolagamo z meritvami, ali na petem oziroma šestem mestu. Za zdaj ni pričakovati ekstremne vročine.