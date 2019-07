Junija Slovenijo obiskalo skoraj 700.000 turistov

Slovenijo je junija obiskalo skoraj 700.000 turistov, kar je 13 odstotkov več kot junija lani. V turističnih nastanitvenih obratih so zabeležili okoli 1,7 milijona prenočitev, med katerimi jih je bilo 75 odstotkov iz vrst tujih turistov. Prihodov domačih turistov je bilo junija za štiri odstotke več kot lani.

Med tujimi turisti prvo mesto pripada Nemcem, sledijo turisti iz Avstrije in Italije. Nemški turisti so ustvarili skoraj 50 odstotkov več prenočitev kot leto prej.

Največ prenočitev so beležili v gorskih občinah, in sicer 32 odstotkov, sledijo obmorske občine (22 odstotkov) in nato zdraviliške občine.

Tuji turisti so največkrat prenočili v Ljubljani, Piranu in na Bledu, medtem ko so domači turisti največkrat prenočili v občinah Piran in Izola. Največji porast prenočitev so zabeležili kampi.