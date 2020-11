Jutri temperature pod ničlo tudi na Goriškem in na Krasu

Ozračje se je po prehodu včerajšnje hladne fronte, za katero priteka arktični zrak, že občutno ohladilo. Najnižje nočne temperature so se prvič v sezoni ponekod v zahodnih predelih dežele na Pordenonskem spustile pod ničlo. Drugod, kjer je občasno še pihala povečini šibka burja, so bile najnižje nočne temperature le malo nad lediščem. V Čedadu je deželna meteorološka opazovalnica namerila najnižjo nočno temperaturo +0,4 stopinje Celzija, v Červinjanu +0,7, v Gradišču +1,2, v Koprivnem +2,2, pri Briščikih +3,8, v Zgoniku +4,1 in v Trstu +6,8 stopinje Celzija. Najbolj mrzlo v deželi je bilo na Višarjah, kjer se je živo srebro spustilo do -8,4 stopinje Celzija.

Današnja noč bo marsikje še bolj mrzla. Veter bo povečini oslabel, zato se bodo zemeljska tla hitreje ohlajala. Temperature se bodo spustile pod ničlo poleg v severnejših predelih dežele tudi marsikje na Goriškem in na Krasu. Najhladneje bo v popolnoma zatišnih krajih, kjer pa bo občasno še pihal rahel veter, bodo po vsej verjetnosti temperature za kakšno stopinjo Celzija višje.

Nadaljevalo pa se bo sončno vreme. Burja bo jutri ponehala. V ponedeljek bo nekaj več oblačnosti, v torek pa se bo spet razjasnilo.