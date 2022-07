Jutri v Sloveniji pocenitev pogonskih goriv

Cene 95-oktanskega bencina in dizla zunaj avtocest bodo s torkom nižje - za liter bencina bo treba odšteti 1,62 evra, kar je 10,3 centa manj, za liter dizla pa 1,70 evra, kar je 10,8 centa manj, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Te cene bodo veljale do 1. avgusta. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto. Skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so izven območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter 98-oktanskega bencina.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se medtem še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami. A od 24. junija sta v veljavi uredbi, s katerima se država tudi za dizel, ki ga trgovci prodajajo ob avtocestah, začasno odpoveduje prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. S tem je želela ob pozivih avtoprevoznikov doseči nižjo ceno dizla tudi ob avtocestah, od trgovcev pa je pričakovala tudi prilagoditev marž.