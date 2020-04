Južna Tirolska se je »uprla« Rimu

Bocenska pokrajinska uprava ne soglaša s podaljšanjem vladnih ukrepov v boju proti epidemiji in bo, kot kaže, v prihodnjih dneh na lastno pest sprostila nekatere gospodarske dejavnosti na Južnem Tirolskem. To napoveduje predsednik Arno Kompatscher na osnovi političnega stališča Južnotirolske ljudske stranke (SVP), ki ocenjuje, da tako strogi ukrepi Contejeve vlade dušijo lokalno ekonomsko stvarnost in da Bocen zaradi tega ne bo več sledil usmeritvi rimskih oblasti. »Do nadaljnjega prekinjamo vse odnose z Rimom in z vlado«, je bil oster vodja SVP Philip Achammer. Glasovi SVP so v senatu zelo pomembni, če že ne morda odločilni za vlado. V bocenski pokrajini je zaradi koronavirusa doslej umrlo 272 ljudi. Bocen medtem načrtuje čim prejšnjo odprtje kavarn in restavracij.

Minister za odnose z deželami Francesco Boccia je stališče Kompatscherja označil za nerazumljivo in nesprejemljivo. »Tukaj ni v igri avtonomija Tridentinske-Južne Tirolske, ki jo mi zelo spoštujemo, v igri je zdravje ljudi,« je poudaril minister, ki upa v dogovor oziroma v kompromisno rešitev, ki je za zdaj še ni videti na obzorju.