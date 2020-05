Južna Tirolska za zgled Sloveniji in FJK

Italijanski državljani, ki obiskujejo univerze v Avstriji, lahko prečkajo italijansko-avstrijsko mejo le z osebnim dokumentom in univerzitetno izkaznico, torej brez zdravstvenih dokumentov in zlasti brez karantene. Formalno so izenačeni čezmejnim delavcem (t. i. dnevnim migrantom), ki so v glavnem italijanski državljani, zaposleni na avstrijskem Tirolskem. Bocenski pokrajinski odbornik Philip Achammer, ki je podpisal tozadevni dogovor z avstrijskim zveznim šolskim ministrom Heinzom Fassmanom, upa, da bodo enak sporazum v prihodnjih dneh razširili še na južnotirolske višješolce, ki študirajo predvsem v Innsbrucku, a tudi v drugih avstrijskih mestih. Veliko zaslug za dogovor nosi združenje južnotirolskih študentov Sh/Asus, ki pozdravlja dogovor med Bocnom in Dunajem.

Takšen ali podoben dogovor (morda s soudeležbo Dežele FJK, ki sicer ni pristojna za mejo, a tudi Bocen ne) bi bil potreben tudi za študente, dijake in učence iz našega zamejstva. V Sloveniji se namreč pripravljajo na odprtje vrtcev in šol (ponedeljek, 18. maja), študenti, dijaki in učenci iz zamejstva pa so v zelo kočljivem položaju, saj jih odlok slovenske vlade (še) ne uvršča med tiste, ki jim je dovoljeno prečkati mejo z Italijo. Slovensko ministrstvo za izobraževanje je sicer ministrstvu za zdravje posredovalo predlog za to, da bi osebam, ki se izobražujejo v Sloveniji, dovolili prehod meje, prav tako njihovim staršem oz. osebam, ki jih v šolo prevažajo, zaenkrat pa še ni znano, če je bil predlog sprejet.

Na vseh slovenskih fakultetah in visokih šolah študira približno 300 študentov iz Italije.