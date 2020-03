Južni Tirolci jezni na Nemčijo

Na Južnem Tirolskem zelo odmeva stališče nemške vlade, ki svojim državljanom zaradi koronavirusa uradno odsvetuje potovanja v severno Italijo, med drugim tudi v bocensko pokrajino. Predsednik pokrajinske uprave Arno Kompatscher je nemškemu zunanjemu ministrstvu danes popoldne dal vedeti, da se mu takšno priporočilo nemške vlade zdi popolnoma nepotrebno in tudi odveč, »saj je problem koronavirusa vseevropski problem in ne domena ene same države. Treba ga je rešiti skupaj in ne s takšnimi ali drugačnimi proglasi.«

Kompatscher ugotavlja, da so na Južnem Tirolskem doslej uradno zabeležili le dva primera okužbe, sto ljudi pa je na t. i. samoizolaciji. Predsednik je prepričan, da bo stališče nemške vlade močno prizadelo južnotirolski turizem, ne samo smučarsko sezono, ki je itak kompromitirana, temveč tudi poletno. Jezna na Nemčijo je tudi Liga, katerih parlamentarci pozivajo zunanjega ministra Luigija Di Maia, naj posreduje proti takšnemu zadržanju Nemčije in ostalih evropskih držav.