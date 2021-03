Južnoafriški sev v Sloveniji odkrili pri osebi, ki ni bila v tujini

Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo so februarja potrdili južnoafriško različico koronavirusa pri osebi, ki ni potovala v tujino. Angleško so doslej potrdili pri 49 osebah, le 10 jih je bilo v tujini. Pri dodatnih 55 vzorcih z mutacijo angleške različice morajo to še potrditi. V štirih vzorcih pa so potrdili t. i. nigerijsko različico.

Kot so v sporočilu zapisali na spletni strani, je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo v osmo presejalno sekvenciranje virusnih različic novega koronavirusa vključil 577 vzorcev, ki so bili odvzeti med 15. in 21. februarjem.

Že v prejšnjem presejalnem obdobju so na inštitutu našli en vzorec z mutacijama, značilnima za južnoafriško različico, ki so ga v tem tednu tudi potrdili kot južnoafriško različico. Gre za osebo, ki nima epidemiološke indikacije o potovanju v tujino. V osmem presejalnem sekvenciranju pa so odkrili še dodaten vzorec z obema ključnima mutacijama, ki bo potrjen ali ovržen naslednji teden, so pojasnili.

V štirih vzorcih iz osrednje Slovenije pa so po njihovih navedbah potrdili tudi genetsko različico B1.525 oziroma t. i. nigerijsko različico, ki je sicer najbolj razširjena na Danskem, v Združenem kraljestvu, Nigeriji in v ZDA.

Ljudje, ki so se okužili s t. i. južnoafriško različico novega koronavirusa, so bolje imunsko zaščiteni pred drugimi mutacijami virusa, je pokazala nova študija južnoafriških znanstvenikov. Njihove ugotovitve vzbujajo upanje, da bi cepiva, prilagojena južnoafriški različici virusa, lahko ščitila ljudi pred drugimi mutacijami novega koronavirusa.