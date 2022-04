K celjenju vojnih ran lahko pripomore civilna družba

Od leta 2011 se nevladne organizacije iz Evrope in Ruske federacije združujejo znotraj Foruma Evropa-Rusija, ki služi kot platforma za spoznavanje in sodelovanje med strokovnjaki z različnih področij. V središču njihove pozornosti sta solidarnost in vloga državljanov v procesu oblikovanja politik, ki vplivajo na človekove pravice. Članic foruma je danes že 180 in so aktivne zlasti na področju novinarske svobode, pravne države, zgodovine in socialne pravičnosti. V omrežju je aktiven tudi zgodovinar dr. Štefan Čok, ki je forum spoznal na poletni pobudi EuropeLab, na kateri se mladi profesionalci iz različnih držav spoznajo in mrežijo.

Kako je forum v zadnjih letih spremljal spremembe v političnem ravnovesju med Evropo in Rusijo?

Forum je nastal v času, ko je bil ruski predsednik Dmitrij Medvedjev. Takrat je obstajala še možnost povezovanja in izboljšanja odnosov med evropskimi državami in Rusijo. V naslednjih letih pa so se razmere precej spremenile. S forumom sem začel sodelovati leta 2015, se pravi po začetku ukrajinske krize in po ruski priključitvi Krima, ko so ruske organizacije že beležile težave pri svojem delu. Zaostrilo pa se je že leta 2021, ko je stopil v veljavo zakon o tujih agentih, po katerem se morajo ruske nevladne organizacije, ki prejemajo tuja sredstva in se ukvarjajo z dejavnostmi, ki jih je mogoče ohlapno opredeliti kot »politične dejavnosti«, pri ministrstvu za pravosodje registrirati kot »organizacije, ki opravljajo funkcije tujih agentov«. Tako so bile postavljene pod drobnogled ustanove, ki so doživljale podporo iz tujine, se pravi tudi v okviru evropskih projektov. Sicer pa težave imajo tudi ustanove v drugih evropskih državah, na primer tiste, ki se ukvarjajo s pravicami skupnosti LGBTQ+, ki še vedno doživljajo napade na Madžarskem, Poljskem in v Romuniji.

Ali je prišlo v zadnjih dveh mesecih do kakršne koli zadrege med ruskimi in evropskimi partnerji?

Zadrege so se dogajale že prej, kar kaže na zapletene dinamike prostora. Tudi ukrajinski člani foruma so bili za domačo oblast sumljivi, ker so se povezovali z Rusijo. Civilna družba se torej povsod srečuje s težavami. V zadnjem času pa vse nas močno skrbi za ruske kolege. Trenutno dogajanje lahko namreč hitro postane izgovor za sovraštvo do česar koli ruskega.

Ali bi lahko forum s svojo povezovalno vlogo pripomogel k normalizaciji odnosov med državama?

Seveda si kot član želim, da bi forum odigral svoj del v okviru širšega procesa vzpostavljanja novih odnosov, seveda po koncu vojne. Po drugi strani pa težko napovem karkoli, ker spopadi zamajejo prav vse gotovosti. V procesu celjenja vojnih ran pa bo treba omogočiti civilni družbi v EU, Ukrajini in Rusiji, da obudi že obstoječe in vzpostavi nove povezave. Četudi se vojna konča danes, bodo sovraštvo, nerešeni problemi in dolgoročne travme trajale še dolgo. In ravno tu lahko odigra pomembno vlogo civilna družba.