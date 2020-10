Kacin: blizu mejnika za podobne ukrepe kot spomladi

Pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev je v Sloveniji blizu mejnika 140, ko bi vlada najverjetneje razglasila epidemijo in sprejela podobne ukrepe kot spomladi, je na današnji tiskovni konferenci izpostavil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Podatki kažejo, da se virus najhitreje širi v zdravstvu in šolstvu, je opozoril. Na vseh ravneh te dni zato opozarjajo, da se razmere v bolnišnici približujejo kritični točki. Epidemiologi velikega števila stikov okuženih ne uspejo obdelati. Kacin je ob tem opozoril tudi na vprašanje preobremenjenosti in izgorelosti epidemiologov, ljudi pa je ponovno pozval k upoštevanju predpisanih in preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Slovenija trenutno nima težav pri testiranjih ne s kadri in opremo v laboratorijih, kjer med drugim delujejo tudi nočne izmene, niti s količino reagentov. Navedel je da se Slovenija pripravlja na še večji obseg testiranja.