Kacin: popoldne krizna skupina vlade o porastu števila okuženih

V zvezi z včerajšnjim rekordnim številom dnevnih potrjenih okužb je slovenski premier Janez Janša za danes popoldne sklical krizno skupino vlade, je povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Povečani delež okuženih med starejšimi po njegovem terja dodatne ukrepe, je izpostavil.

Kacin pripisuje rekordno število potrjenih okužb visokemu številu testiranj, največjemu doslej, ter polnemu delovanju šol in gospodarstva. Včeraj so po besedah namestnice predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuške Čakš Jager v domovih za starejše odkrili 18 novih okužb, od tega 15 pri oskrbovancih. V šolah pa so zabeležili deset okužb med učenci in dve med učitelji. Nuška Čakš Jager je tudi pojasnila, da se struktura okužb spreminja, saj je bistveno več lokalnih virov prenosa in zelo veliko okužb neznanega izvora, pri čemer je odstotek slednjih bistveno višji, kot bi želeli.