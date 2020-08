Kacin: vlada bo ukrepala

»Nihče, ne otroci, dijaki, ne starši in učitelji ne bodo talci neodgovornih (nočnih) zabav,« je v zvezi s podatki o številu primerov novega koronavirusa na Hrvaškem in vnosa okužb v Slovenijo zapisal uradni govorec slovenske vlade Jelko Kacin na Twitterju. Napovedal je, da bo slovenska vlada ukrepala, tako da se bo šolsko leto začelo pravočasno in v celoti. Zapisal je tudi, da rezultati testiranj skrbijo vse, uvoza iz Hrvaške pa je vse več, zlasti pri mladih.

Na hitro slabšanje položaja na Hrvaškem opozarjajo tudi slovenski epidemiologi. Vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović je te dni že napovedala, da bodo predlagali »bistveno strožji režim na meji«. Omenila je karanteno ali vsaj obvezno testiranje ob povratku s Hrvaške.

Že v preteklih tednih so se sicer pojavljale govorice, da naj bi Slovenija 14 dni pred začetkom šolskega leta načrtovala zaprtje meje s Hrvaško in tako omejila širjenje novega koronavirusa, kar pa so pristojni konec julija zanikali. Hrvaški časnik Jutranji list danes poroča, da je Jelko Kacin napovedal uvrstitev Hrvaške na rdeči seznam.

Okužbe, ki prihajajo iz Hrvaške, nas vodijo do strožjega režima vstopa v Slovenijo, je na Twitterju zapisal slovenski notranji minister Aleš Hojs, verjetno že v prihodnjem tednu. Na podlagi rezultatov testiranj preko vikenda in v ponedeljek, bo vlada Republike Slovenije prisluhnila predlogom strokovne skupine za COVID-19 in na podlagi epidemiološke ocene zaostrila vstop, je še zapisal.