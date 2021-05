Kadrovska okrepitev za Centralni urad

Na Centralnem uradu za slovenski jezik v deželni upravi Furlanije - Julijske krajine bodo zaposlili dva prevajalca za nedoločen čas. Obvestilo, da se je začel postopek, so na spletnem portalu dežele objavili danes.

Centralni urad za slovenski jezik, ki je začel delovati leta 2018, trenutno nima trajno zaposlenih prevajalcev, ampak tri prevajalke na nekajletni pogodbi in dve prevajalki z zaposlitvijo po kadrovski agenciji. Zato so tudi Paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij večkrat pozvali deželno upravo, naj z zaposlitvami za nedoločen čas uradu zagotovi perspektivo.

Vlogo za zaposlitev za nedoločen čas lahko oddajo že zaposleni prevajalci v uslužbenski kategoriji D. Gre zato za postopek, s katerim bodo dvema prevajalcema pogodbo za določen čas zamenjali s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

V italijanskem Uradnem listu pa so medtem objavili tudi razpis za zaposlitev za nedoločen čas višjega upravnega svetovalca (uslužbenska kategorija C) s polnim delovnim urnikom v Občini Špeter. Na razpis, se lahko prijavijo vsi polnoletni državljani vseh držav Evropske unije. Med razpisnimi pogoji so dobro znanje italijanščine in slovenščine v pisni in ustni obliki ter v zadostni meri tudi angleščine.