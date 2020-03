Kaj manjšina pričakuje od Janše?

Stoletnica tržaškega Narodnega doma in napovedano zmanjšanje števila parlamentarcev, ki zna močno prizadeti Slovence v Italiji. To sta temeljna poudarka v čestitkah, ki so jih predsednika SKGZ in SSO Ksenija Dobrila in Walter Bandelj ter deželni podtajnik SSk Marco Jarc poslali predsedniku nove slovenske vlade Janezu Janši in novim ministrom. Čestitke v Ljubljano je v imenu slovenske stranke poslal Jarc, ki navaja, da deželni tajnik Igor Gabrovec in predsednik Peter Močnik prestajata okužbo z novim koronavirusom in sta na srečo že v fazi okrevanja.

V obeh čestitkah se omenja pandemija koronavirusa. »Vojna žarišča in posledična migrantska kriza so pokazale šibkosti Evropske unije in zamajale politična ravnovesja znotraj nje. Nova pandemija pa postavlja v dodatne težave javno zdravstvo ter ogroža gospodarstvo in mednarodne ekonomske izmenjave, ki bodo prizadele tudi slovenske državljane. Pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji se od vedno prištevamo k slovenskemu narodnemu telesu, zato si srčno želimo, da bi Slovenija in njene institucije skupaj z ostalimi članicami Evropske unije bile kos vsem izzivom sodobnega časa,« sta zapisala predsednika SSO in SKGZ.