Kaj moramo narediti, ko se vrnemo s Hrvaške

Turisti, ki se v Italijo vračajo s Hrvaške, iz Grčije, Španije in z Malte, morajo od danes obvezno opraviti testiranje na novi koronavirus. Vladna uredba predvideva, da kdor se vrača iz omenjenih držav, mora imeti potrdilo o negativnem brisu, opravljenem v največ 72 urah pred vrnitvijo oz. opraviti bris v teku 48 ur od povratka, in sicer v Italiji na letališču, v pristanišču ali na mejnem prehodu, kjer je to mogoče. Sicer pa ga mora opraviti pri krajevnem zdravstvenem podjetju. Do testiranja pa mora ostati v obvezni samoizolaciji.

NAVODILA ZDRAVSTVENEGA PODJETJA ASUGI

Zdravstveno podjetje ASUGI sporoča, da se je za bris možno najaviti po mailu, in sicer na naslov profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it (za Tržaško)

oz. na naslov

infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it (za Goriško).

Treba je navesti ime države, od koder se kdo vrača (v zadevi), v mailu pa ime, priimek, datum rojstva, naslov in telefonsko številko. Osebje zdravstvenega podjetja bo pošiljatelje čimprej kontaktiralo za zmenek, sporočajo. Podjetje ASUGI medtem tudi sporoča, da krepi svoje zmogljivosti, da bi bil celoten postopek čim hitrejši, skladno s številom zahtevanih brisov.