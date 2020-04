Kaj skriva »mojih« 500 metrov?

V teh tednih je 500 naša magična številka: v obdobju, ko moramo vsi ostajati doma, so namreč dovoljeni le tisti sprehodi, med katerimi se (seveda s prekritimi usti in nosom) od bivališča oddaljimo največ 500 metrov. Prepričani pa smo, da je v vaši bližnji okolici marsikaj zanimivega in lepega, kar bi veljalo deliti z bralkami in bralci Primorskega dnevnika. Vabljeni zato, da sodelujete pri naši akciji #mojih500m. Pošljite nam jih po WhatsAppu (388 2418932 - to številko uporabljajte, prosim, samo za pošiljanje fotografij in njihovih opisov) ali mailu (redakcija@primorski.eu) s pripisom #mojih500m in krajšim opisom, kje in kdaj je bila fotografija posneta. Najlepše bomo z veseljem objavili.

Prve vaše fotografije smo že prejeli v uredništvo in čakajo na objavo. Avtorji ste upoštevali »pravilo 500 metrov«. V Furlaniji - Julijski krajini so namreč, kot znano, sprehodi dovoljeni le v bližini bivališča oziroma »v krogu s polmerom 500 metrov«. Na prvo žogo bi človek sklepal, da je 500 metrov majhna razdalja, ki jo je že neštetokrat prehodil, in ne bo zato v bližini odkril nič novega.

V resnici pa se lahko za pol kilometra oddaljimo v zelo različne smeri in se tudi prosto sprehajamo po svojem »krogu«. Pozivamo vas, da na povezavi http://jurcev.it/circle/ preverite, do kod seže vaš krog s polmerom 500 evrov in se podate na sprehod. Ta koronačas je odlična priložnost, da upočasnimo korak in običajno pot zamenjamo z alternativno, da pogled, namesto v mobilni telefon, uperimo proti pročeljem hiš, sosedovim vrtovom, skritemu kotičku »tam zadaj« ali obzorju v daljavi ...