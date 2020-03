Kaj smemo in česa ne smemo, se od ponedeljka sprašujejo po vsej Italiji, potem ko je vlada sprejela odredbo s številnimi omejitvami in strogimi ukrepi.

Lahko grem z doma?

Kdor ne kaže znakov obolenja s koronavirusom, lahko zapusti dom. Naj pa to stori razumno, naj se z nikomer ne rokuje ali objema ter naj se od vseh drži vsaj meter daleč. Če ni nujno, nikar ven.

Lahko grem v službo?

Da. A s seboj imejmo samopotrdilo, iz katerega bo razvidno, kje živimo in kam se peljemo v službo.

Kje dobim sampotrdilo?

Na spletu.

Delam v Sloveniji. Lahko prečkam mejo?

Do včeraj je veljajo, da je prečkanje meje iz delovnih razlogov možno. Imejmo s seboj potrdilo, da bomo lahko dokazali upravičenost poti.

Lahko grem čez mejo na ekskurzijo?

Ne.

Lahko grem v kakšno drugo občino ali deželo?

Velja preprosto pravilo: gremo, če je nujno.

Lahko grem v trgovino?

Seveda, a ob upoštevanju minimalne razdalje enega metra od drugih ljudi. Priporočen je obisk trgovin blizu doma.

Ampak rad zahajam v market, ki ni ravno blizu mojega doma ...

Policisti nadzorujejo gibanje ljudi, lahko vas ustavijo in vprašajo, kam se peljete. Ko bi vsi razlagali, da imajo najljubšo trgovino daleč od doma, bi to policistom jemalo dragocen čas. Upoštevajte priporočilo: čim bližje domu, tem bolje. Ni usluga policistom, je odgovorno dejanje do družbe.

Je pametno, da kupim veliko zalogo živil?

Ni potrebno. Hrane in ostalega ne bo zmanjkalo.

Kdo je rekel?

Zagotovilo je zapisano na uradni spletni strani italijanske vlade.

Lahko naročim hrano na dom?

Lahko.

Lahko obiščem sorodnika, prijatelja, partnerja?

Raje ne. Take obiske upravičujejo le nujni razlogi.

Starješi osebi bi rad nesel nekaj živil. Lahko?

To je upravičen razlog. A bodite previdni, da starejše osebe ne izpostavljate nevarnosti okužbe z objemanjem ali bližnjim stikom.

Lahko peljem psa na sprehod?

Da. Kolikor je potrebno in previdno. Ne predaleč.

Lahko peljem otroka na igrala ali v park?

Da, če tam ni preveč ljudi.

Lahko grem s kolesom ali na »lauf«?

Lahko. A ne v družbi.

Lahko grem v kino ali na razstavo?

Ne.

Lahko grem v cerkev?

Da, če ni preveč ljudi in ob upoštevanju varnostne razdalje.

Lahko grem v bar?

Ne gre drugače? Potem upoštevajte varnostno razdaljo.Restavracije in bari so odprti med 6. in 18. uro.

Lahko grem v trgovino kupit nekaj kosov oblačila?

Če je nakup nujen, naj bo obisk hiter. Pazite na varnostno razdaljo.

Izmeril sem si vročino. Termometer je pokazal temperaturo nad 37,5 °C. Kaj zdaj?

Pokličite družinskega zdravnika ali dežurno službo (1500).Počakajte na navodila, ki jih boste prejeli po telefonu.

Kdo mora ostati doma?

Priporočeno je, da ostanejo doma priletne osebe in bolniki. Morajo ostati doma pa vsi, pri katerih so ugotovili okužbo ali ki kažejo znake okužbe.

Moral bi na občino ...

Preden greste, pokličite ali preverite, če si lahko pomagate na spletu.

Ali deluje javni prevoz?

Da, javni prevoz in prevoz blaga potekata nemoteno. Če stopimo v avtobus upoštevajmo varnostno razdaljo.

Lahko grem k družinskemu zdravniku?

Če je res nujno. Pametno je, da jih prej pokličite.

Lahko grem na trening oz. peljem otroka na trening?

Ne. Trenirajo lahko le poklicni športniki in tisti, ki se pripravljajo na olimpijske igre, pa še to pod strogimi pogoji.

Niti v fitnes ne smem?

Ne.