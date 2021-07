Kako do covidnega potrdila, če niste prejeli kode?

Digitalno covidno potrdilo, ki se ga je v Italiji oprijelo pogovorno ime »green pass«, oz. eden od treh pogojev, s katerimi ga je mogoče pridobiti (prebolelost, cepljenje, testiranje), bo od današnjega dne pogoj za vstop v Slovenijo.

Kljub napovedi, da naj bi v Italiji vsi, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev potrdila, prejeli kodo za njegovo aktivacijo do 28. junija, se to ni povsem uresničilo. Kdor je po cepljenju na mobilni telefon prejel sporočilo z 12-mestno črkovno kodo AUTHCODE, lahko potrdilo aktivira na namenski spletni strani, kjer so na voljo različne poti do certifikata. S podatki zdravstvene izkaznice in s kodo je mogoče potrdilo sneti z omenjene spletne strani, aktivacija pa je s kodo mogoča tudi na aplikaciji Immuni.

Kdor kode ni prejel, lahko do covidega potrdila dostopa s pomočjo enotne digitalne identitete (SPID) ali elektronske osebne izkaznice (CIE) in sicer s prijavo preko namenske spletne strani. Covidno potrdilo je dostopno tudi na aplikaciji Io, za katero pa je treba imeti SPID. Potrdilo je mogoče pridobiti tudi po testiranju in sicer s kodama NRFE (hitro antigensko testiranje) ali CUN (PCR testiranje), prebolevnikom dostop do covidnega potrdila omogoča koda NUCG, postopek za aktivacijo pa je enak.

Za pridobivanje potrdila se je mogoče obrniti tudi na lekarnarje ali osebne zdravnike oz. pediatre, pri sebi je treba imeti zdravstveno izkaznico, da vam brezplačno natisnejo potrdilo. Lekarnarji v zadnjih dneh med strankami beležijo povečano zanimanje za pridobitev digitalnega potrdila, nemara tudi zaradi zaostritve pogojev za vstop v Slovenijo.