Kako do kakovostnega preskoka šole manjšine

S prvim septembrom se je uradno začelo novo šolsko leto. V kratkem bodo oživeli tudi razredi slovenskih šol v Italiji. Danes pa se v Trstu začenja jesenski seminar za učni kader na vseh vzgojnih stopnjah, na katerega vabi slovensko ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, oblikujeta pa ga slovenski republiški zavod za šolstvo in Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu Furlanije Julijske krajine (FJK). S šolsko problematiko bo torej prežeto tudi septembrsko pisanje Primorskega dnevnika.

Vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu FJK Igor Giacomini je v daljšem intervjuju, ki ga objavljamo danes, med drugim spregovoril o pridobitvi novih ravnateljev s slovenskim natečajem ter o pomanjkanju kadra. Govor je bil tudi o natečaju za vodje uprav, ki bo jeseni ali pozimi, o diferenciaciji pouka glede na jezikovne kompetence otrok in o vprašanju slovenščine na italijanskih šolah. Med obravnavanimi temami pa so med drugim tudi pobuda o trijezični šoli v Kanalski dolini, Sindikat slovenske šole, šolska avtonomija in racionalizacija oz. združevanje šol.