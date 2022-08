Kako se je Slovenija spopadla z ogromnimi požari na Krasu

Slovenski gasilci in drugi reševalci so s pomočjo kolegov iz tujine ukrotili največji gozdni požar v zgodovini samostojne Slovenije. V dveh tednih se je z ognjem spopadalo več tisoč gasilcev, vojakov in sekačev, iz zraka so zublje krotili helikopterji in letala. Pomoč je priletela iz različnih evropskih držav.

Obsežen gozdni požar na Krasu je pomenil eno največjih kriz, s katerimi se je Slovenija kadarkoli soočila. Predhodna priprava na tak dogodek, koordinacija tolikšnega števila akterjev na terenu za časa trajanja krize in analiza rezultatov, ko je kriza mimo: to so tri sestavine upravljanja in vodenja v krizi, kakršna je bila ognjena stihija na Krasu. Krizno upravljanje in vodenje je strokovno področje in predmet raziskovanja v akademskem okolju, tudi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer se s tem poljem ukvarja dr. Marjan Malešič, raziskovalec in predavatelj na Katedri za obramboslovje.

»V zadnjih dveh desetletjih so območje Krasa prizadeli štirje veliki požari. Pred aktualnim požarom so bile leta 2003, 2006 in 2013 na udaru občine Komen, Miren - Kostanjevica in Mestna občina Nova Gorica. Požari niso bili tako obsežni kot sedanji, so pa imeli podobne značilnosti,« je razložil sogovornik in dodal, da so ti dogodki prinesli določene izkušnje, na podlagi katerih je bilo sprejetih več ukrepov. Med njimi je bilo sprejetje Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju (po požaru leta 2003) ter uvedba sistema vodenja odziva na nesrečo, imenovanega Intervencijsko-poveljniški sistem v gasilski organizaciji, in sicer tik pred požarom leta 2006.

»Kakovost komuniciranja je temelj uspešnega odziva na krizo,« je mnenja sogovornik, ki v tradicionalnih medijih vidi vlogo prenašalca opozoril predstavnikov oblasti lokalnemu prebivalstvu o nevarnosti in posrednika napotkov za ravnanje. Hkrati mediji med potekom krize poročajo o sprejetih ukrepih, kot je lahko evakuacija, ter javnost obveščajo o razvoju dogajanja. »Medijska poročila z območja nesreče psihološko povežejo prizadeto skupnost s širšim, “normalnim” okoljem, javnost pa naredijo bolj sočutno in spodbujajo njeno solidarnost s prizadetimi ljudmi,« je še dodal Malešič.