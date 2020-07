Kako se koronavirus širi na koncertih?

LEIPZIG – Nemški znanstveniki nameravajo 4000 obiskovalcev koncertov opremiti s pripomočki za sledenje in steklenicami fluorescentnega razkužila, da bi dobili bolj jasno sliko o tem, kako bi preprečili širjenje covida-19 na velikih koncertih v zaprtih prostorih. Koronavirusni eksperiment bodo izvedli 22. avgusta v Leipzigu, poroča britanski Guardian.

Ker so množična zbiranja na kulturnih dogodkih po vsem svetu trenutno zadržana za neznano obdobje, raziskovalci v vzhodni Nemčiji za eksperiment novačijo prostovoljce, ki bi se na zaprtem leipziškem stadionu s sedišči udeležili nastopa soul pop pevca Tima Bendzka.

Udeleženci, stari med 18 in 50 let, bodo na verižicah okoli vratov nosili sledilne naprave v velikosti škatlice vžigalic, ki v petsekundnih intervalih oddajajo signal in zbirajo podatke o gibanju in bližini drugih oseb v občinstvu.

Na prizorišču bodo morali tudi razkužiti roke s fluorescentnim razkužilom, ki je zasnovano tako, da ne nudi le zaščitnega sloja, ampak znanstvenikom omogoči tudi, da po koncertih pregledajo prizorišče z UV lučmi in takodoločijo površine, na katerih najverjetneje prihaja do prenosa virusa.

Hlapi iz naprave, ki ustvarja meglo, pa jim bodo pomagali vizualizirati možno širjenje koronavirusa prek aerosolov, kar bodo znanstveniki poskušali napovedati z računalniškimi modeli, ki jih bodo zasnovali pred dogodkom.

Do sredine ponedeljka se je za eksperiment javilo 775 prostovoljcev. Pri eksperimentu bodo v koncertni dvorani v Leipzigu sodelovali v treh scenarijih.

TRIJE SCENARIJI, TRIJE KONCERTI

Po prvem se bodo udeležili koncerta na način, kot je bil v navadi pred virusom, skozi dva glavna vhoda, preden bodo zavzeli sedeže. Po drugem bodo vstopili skozi osem vhodov, da bi na ta način omejili druženje, vsak drugi sedež na tribuni pa ne bo v uporabi. Po tretjem scenariju, ki bo najbolj strogo zasledoval socialno distanciranje, pa bo na prizorišče, ki sprejme 12.000 ljudi, lahko vstopilo le 2000 obiskovalcev, med katerimi bo 1,5 metra medsebojne razdalje.

Znanstveniki upajo, da bodo podatke lahko pregledali v približno mesecu dni in rezultate predstavili v začetku oktobra.

Stroške projekta Restart-19 v višini 990.000 evrov si bosta predvidomadelili zvezni državi Saška in Saška-Anhalt, njegovi snovalci pa pravijo,da želijo z njim "določiti okvir", kako bi se po 30. septembru lahko dogajale večje kulturne in športne prireditve, "ne da bi predstavljale nevarnost za prebivalstvo".