Zaščitne maske bodo, kot kaže, še dolgo časa naše zveste spremljevalke. Medtem, ko je v teku razdeljevanje zaščitnih mask in so jih mnogi že dobili na dom, drugi pa so si jih tudi sami priskrbeli, je Civilna zaščita FJK objavila videoposnetek o njihovi uporabi in razkuževanju tudi v slovenščini. Pri razkuževanju je treba biti pozorni. Vabimo vas k ogledu videoposnetka, ki ga je na Facebooku objavila pravna služba za jezikovne pravice ZaJezik.