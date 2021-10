Kako z virusom v drugih evropskih državah?

V Italiji sicer divja polemika o vprašanju upravičenosti obveznega covidnega potrdila, cepljenja in morebitnega brezplačnega testiranja. Vendar ugotovitve kažejo, da je Italija s pospešitvijo cepljenja in uvedbo zelenega potrdila, brez katerega ni mogoče niti v službo, poskrbela za ohranitev nizkega števila okužb z novim koronavirusom, obenem je v zadnjih petih mesecih bila tista država skupine G7 z največjim izboljšanjem gospodarske rasti.

Tako npr. ugotavljata med drugimi evropskimi mediji britanski časopis Financial Times in nemški Handelsblatt, ki opozarjata, da je z uvedbo covidnega potrdila, obveznim nošenjem mask, vzdrževanjem varnostne razdalje in razkuževanjem Italija zapustila lestvico 15 držav z največjim številom okužb (čeprav so ravno včeraj zabeležili porast okužb med zdravstvenim osebjem). Trenutno se nahaja na 20. mestu, pred njo so države, kot Velika Britanija, kjer so prav v zadnjem obdobju našteli 50.000 okužb na dan, Rusija s tisoč mrtvimi dnevno zaradi covida-19, Turčija in Združene države Amerike, ki vodijo na lestvici, a tudi vodilni državi Evropske unije, kot sta Nemčija, kjer za zdaj prav tako kot v Španiji ni posebnih omejitev za prihod na delovno mesto, in Francija, kjer morajo covidno potrdilo imeti zaposleni v restavracijah, kinodvoranah, muzejih, trgovskih središčih, telovadnicah in prevozih na dolge razdalje, medtem ko so v Latviji zopet uvedli zaustavitev javnega življenja za dobo meseca dni. V podobnem položaju kot Italija se nahaja tudi Grčija, ki je na 27. mestu omenjene lestvice: v tej državi covidno potrdilo na delovnem mestu ni obvezno, vendar se morajo necepljeni uslužbenci testirati dvakrat tedensko na lastne stroške, zaposleni v zdravstvu pa morajo biti obvezno cepljeni.