Kam lahko gremo na počitnice?

V zadnjih dneh v Italiji narašča število vnesenih okužb. Če so pred tedni okužbe vnašali pretežno potniki z Zahodnega Balkana, je vlada število teh zmanjšala s prepovedjo vstopa za ljudi, ki prihajajo iz epidemiološko nevarnih držav. Iz večine članic Evropske unije pa se je mogoče povsem prosto vračati, tako da so zadnja manjša žarišča vezana na potnike, predvsem mlade, ki prihajajo s Hrvaške in iz Grčije. V omenjenih priljubljenih turističnih letoviščih naj bi se namreč ne vsi držali osnovnih pravil za zajezitev širjenja koronavirusa oziroma ohranjanja varnostne razdalje, pogostega razkuževanja rok in uporabe zaščitne maske v zaprtih prostorih. Ne glede na to, že zelo ohromljena turistična sezona se zaradi tega ne bo ustavila. V prihodnjih tednih naj bi dosegla vrhunec, zato smo analizirali, kam in pod katerimi pogoji lahko potujejo potniki iz Italije.

