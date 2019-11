Kanalska dolina brez slovenskega duhovnika

Kanalska dolina je ostala brez stalnega slovenskega duhovnika. V soboto, 23. novembra, je namreč nastopil službo trbiškega župnika in upravitelja v Ukvah, Žabnicah, Naborjetu-Ovčji vasi, Beli peči in Rajblu g. Alan Iacoponi. Pri pastoralnih opravilih mu bosta pomagala vikar Gabriel Cimpoesu in diakon Corrado Colutta. Župnik je po rodu Bolivijec, kaplan Romun. Med krajevnimi dušnimi pastirji niso pa našli mesta za Slovenca, če izvzamemo patra Petra Laha, ki v poletnih mesecih skrbi za svetišče na Višarjah, poroča beneški časnik Dom.

V sredo, 20. novembra je v Ovčji vasi daroval svojo zadnjo mašo v Kanalski dolini pater Jan Cvetek, frančiškan iz Bohinja. Vest, da mora po izteku pogodbe med videmsko nadškofijo in slovensko frančiškansko provinco pater oditi, je po pisanju Doma zelo prizadela vernike v Kanalski dolini. Sestavili so protestno pismo, v katerem cerkvene predstojnike prosijo, da patra Cvetka spet napotijo v Kanalsko dolino. Podpisalo ga je okrog tisoč domačinov in to na območju, ki zmore le kakšnih pet tisoč prebivalcev. Odhod patra Cvetka, ki je nadaljeval poslanstvo med Slovenci zelo priljubljenih pokojnih župnikov Maria Gariupa in Dionisia Mateuciga, je javno obžaloval tudi domači župan Boris Preschern. Očitno zaman, žal.