Kanin ostal brez zaprošenih sredstev

Smučarski center Sončni Kanin ni dobil zaprošenih deset milijonov evrov na razpisu za kakovostno in trajnostno preoblikovanje gorskih centrov. To je za Bovec slaba novica z nekaj upanja, glede na to, da se bodo v kratkem na ministrstvu za gospodarstvo o bodočnosti čezmejnega visokogorskega smučišča še pogovarjali. Je pa denar dobil Hotel Cerkno in še 19 pretežno zasebnih prosilcev, za katere država skupno namenja 69 milijonov evrov.

Lastnica kaninskega smučarskega centra Občina Bovec je skupaj z upravljavcem Sončnim Kaninom in delovno skupino za razvoj smučarskega centra doživela nepričakovan hladen tuš. Ne skrivajo, da so deset milijonov evrov, ki bi okvirno zadostovali za novogradnjo zgornjega odseka gondolske žičnice, pričakovali. Ministrstvo za gospodarstvo pojasnjuje, da prijava ni zadoščala vsem pogojem. Dodatnih informacij doslej še ni bilo, zato v Bovcu ne vedo, kaj naj bi šlo narobe.

»Doslej smo imeli zagotovilo za Kanin, če ga ne bo, bomo center jeseni zaprli, ker mu prihodnje leto poteče dovoljenje za obratovanje. To je velik šok, ki ga nismo pričakovali. Naša prijava je bila ustrezna. Čakamo, kako naprej, veliko si obetamo od pogovora na ministrstvu. Najbolj nenavadno je, da sta izpadla Kanin in Straža nad Bledom. Upamo na razumno rešitev, glede na to, da je država obljubljala denar za smučišče in s tem celoletni turizem, ker prav na tej osnovi v Bovcu gradijo dva nakupovalna centra, našli smo vlagatelja v hotel Kanin in še bi lahko našteval,« se je odzval bovški župan Valter Mlekuž.

Neva Blazetič, Primorske novice