Kaos na bencinskih črpalkah v Sloveniji

V Sloveniji že od konca tedna vlada na kaos na črpalkah, ponekod občasno tudi zmanjkuje goriva. Minister za gospodarstvo Matjaž Han sicer miri, da je dovolj zalog pogonskih goriv in ni nobenih skrbi, da bi kdo ostal brez. Kot je ocenil, ne gre za hujše motnje na trgu, temveč logistične težave. Je pa ministrstvo na teren poslalo tržne inšpektorje, ki preverjajo trenutno regulacijo, zaloge in morebitno zavajanje potrošnikov. Han je v današnji izjavi za medije v Ljubljani potrdil, da je konec tedna ponekod v državi prišlo do občasnega pomanjkanja goriva, po njegovih informacijah se to dogaja tudi danes.

Povpraševanje po pogonskih gorivih na bencinskih servisih po Sloveniji je močno povečano, so za STA potrdili trgovci z naftnimi derivati. Težave so z dostavo goriva na bencinske servise, zaloge pa so zadostne, so pojasnili v Petrolu in OMV Slovenija. Kot so navedli v Petrolu, se je prodaja pogonskih goriv v njihovi mreži v zadnjih dneh zaradi izrednega povpraševanja tako domačih in tujih fizičnih oseb kot tudi domačih in tujih poslovnih uporabnikov najmanj podvojila.

Do povečanega povpraševanja je sicer prišlo, potem ko je vlada minuli teden sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo s torkom na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv.

S tem bo konec ureditve, ki je začela veljati 11. maja, in po kateri je najvišja maloprodajna cena 95-oktanskega bencina tako na bencinskih servisih na avtocestah kot zunaj njih določena pri 1,560 evra za liter, dizla pa pri 1,668 evra za liter. S tem je bistveno nižja kot v okoliških državah, z izjemo Madžarske.

Glede na rast cen nafte in naftnih derivatov v zadnjem času in še vedno šibak tečaj evra je tako kljub omejitvam marže in odpravi nekaterih dajatev s torkom pričakovati občutnejši dvig cen. Pri časniku Finance so izračunali, da bo glede na vse vstopne parametre cena 95-oktanskega bencina dosegla približno 1,74 evra za liter, cena dizla pa 1,81 evra.Uradne cene bodo po Hanovih napovedih znane danes popoldne.