Karabinjerji prekinili nedovoljeno rave zabavo

V nedeljo pozno zvečer so karabinjerji in finančni policisti v občini Amaro v Karniji prekinili nedovoljeno rave zabavo, na kateri je bilo približno petdeset mladih, med njimi tudi mladoletniki. Karabinjerji so po opazovanju več morebitnih lokacij ugotovili, da so zabavo priredili v gozdu, v lasti tamkajšnje občine. Med posredovanjem so naleteli na večje število ljudi, ki so veseljačili ob poslušanju tekno glasbe. Ugotovili so tudi, da na kraju kroži več vrst drog.

Pribižno dvajset udeležencev so legitimirali in jih ovadili zaradi kršitve zasebne lastnine, naložili so jim tudi globo zaradi neupoštevanja ukrepov proti covidu-19. Več udeležencev je uspelo pobegniti in jih karabinjerji še iščejo.