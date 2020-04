Karantena prinesla tudi več kilogramov

Številni Kitajci so se v času, ko zaradi pandemije covida-19 niso smeli zapuščati domov, zredili. V javnomnenjski raziskavi, ki jo je objavil kitajski časnik Zhongguo Qingnianbao, je kar 73 odstotkov vprašanih navedlo, da so pridobili na teži.

Kot razlog za pridobljene kilograme v času karantene so najpogosteje omenjali pomanjkanje gibanja in nezdrav življenjski slog. Nekateri so priznali, da so medtem, ko so bili doma, preprosto pogosteje in več jedli.

V raziskavi, katere izsledke je povzela državna tiskovna agencija Xinhua, je sodelovalo 3005 ljudi.