Katastrofalne humanitarne razmere v Mariupolju, ruske sile vse bližje Kijevu

V Ukrajini naj bi se danes nadaljevala evakuacija ljudi iz obleganega mesta Sumi na severovzhodu države, medtem ko Kijev Rusijo znova obtožuje oviranja evakuacije iz pristaniškega mesta Mariupolj, kjer so humanitarne razmere katastrofalne.

V večjem delu Ukrajine so medtem davi donele sirene, ruske sile pa so med drugim vse bližje Kijevu. Kot je davi sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je bilo v petek iz štirih ukrajinskih mest evakuiranih skupno le okoli 7150 ljudi, kar je občutno manj kot v prejšnjih dneh, ko so jih uspeli evakuirati v sredo 35.000 in v četrtek 40.000. Skupno naj bi jih doslej evakuirali okoli 100.000, predvsem iz Sumija, Izjuma in predmestij Kijeva.

Še posebej zaskrbljujoč je položaj v Mariupolju, kjer ljudje ob hudem mrazu že več kot teden dni ostajajo brez elektrike, vode ter vse bolj tudi brez hrane in zdravil. Po besedah Zelenskega naj bi jim danes znova poskušali dostaviti najnujnejšo pomoč, potem ko je Rusija to v petek preprečila. Da je situacija v Mariupolju katastrofalna so med drugimi opozorili Zdravniki brez meja in organizacija Human Rights Watch. Ukrajinska stran sicer opozarja, da ruske sile vse bolj pritiskajo na mesto in da je bilo tam v obstreljevanju ter 12-dnevni blokadi ubitih že okoli 1600 ljudi.

Sirene so davi sicer znova opozarjale na nevarnost zračnih napadov v kar 15 ukrajinskih regijah, med drugim v Kijevu, Lvovu na zahodu države, Odesi, Dnepru in Harkovu.

Ruske sile so se, potem ko naj bi se v petek prerazporedile, medtem danes sodeč po satelitskih posnetkih še dodatno približale ukrajinski prestolnici. Več predmestij je sicer že več dni tarča silovitega obstreljevanja.