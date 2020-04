Kavo s prijatelji zaenkrat kar odmislimo

»Kakšna usoda nas čaka po 4. maju,« je vprašanje, ki si ga postavljajo bolj ali manj vsi italijanski državljani. Predsednik vlade naj bi v kratkem razkril karte oziroma v javnem nagovoru predstavil novo uredbo, ki bo določala svoboščine in omejitve od prihodnjega ponedeljka dalje. Ponekod namigujejo, da bi lahko premier spregovoril že v nedeljo, ne gre pa izključiti možnosti, da bi dokončen dokument predstavil v začetku tedna. V teh urah potekajo namreč pogajanja med vlado, znanstveniki, posebno strokovno komisijo pod vodstvom Vittoria Colaa, sindikati in predstavniki občin in dežel, ki bodo predvidoma lahko tudi dodatno zaostrili vladno uredbo s posameznimi odredbami.

Čeprav so napovedovali, da bo plan za t. i. drugo fazo tajen, so se nekateri italijanski časopisi že dokopali do še neuradnega gradiva, tako da so nekatera »verodostojna ugibanja« že na voljo. Uporaba pogojnika pa je za vse, kar naj bi se dogajalo od 4. maja dalje, seveda še obvezna.

Katera podjetja in tovarne bodo spet odprli 4. maja?

Začeli naj bi spet delovati obrtniki in vsa podjetja v industrijskem in gradbenem sektorju. Že jutri pa bi lahko spet zaživela proizvodnja kmetijske ter gozdarske opreme in strojev ter pripomočkov za invalide. Od 4. maja bo spet na voljo loterija Lotto. Znanstveniki sicer predlagajo, da bi šele čez dva tedna določili naslednja odprtja, saj bo treba nadzirati rast oziroma padec števila okuženih po rahljanju ukrepov.

Kaj pa trgovine z oblačili?

Nove čevlje in obleke bomo v trgovinah predvidoma kupovali od 11. maja dalje. Sindikati se sicer o tem še pogajajo z vlado, ki bi želela, da bi trgovci blago, ki ga nekdo pomeri, nato razkužili.

Kdaj bomo lahko šli na kavo?

Težko je verjeti, da bi bari in restavracije lahko odprli pred 18. majem. Lahko bi sicer že pred tem datumom dovolili – poleg dostave na dom – prevzem hrane. V restavracijah, tako kot v trgovinah, bodo sicer veljali strogi varnostni predpisi. Od razkuževanja vseh prostorov dvakrat dnevno (zjutraj in popoldne) vse do omejitve števila ljudi. Vlada je določila »referenčno« mejo 40 kvadratnih metrov površine. V prostorih tovrstne velikosti bo ob dveh uslužbencih lahko vstopila le po ena stranka naenkrat. V restavracijah pa bo treba upoštevati varnostno razdaljo med mizami, tako da se bo korenito zmanjšalo število strank oziroma razpoložljivih mest.

Kdaj lahko gremo k frizerju?

Frizerji naj bi odprli sočasno z bari, in sicer ne pred 18. majem. Obvezno bo predhodno naročanje, saloni naj bi lahko sprejeli le po eno stranko hkrati.

Kaj pa muzeji in knjižnice?

Kulturni minister Dario Franceschini zagotavlja, da bodo muzeji in knjižnice odprli 18. maja. Na odprtje kinodvoran in gledališč pa bo treba še počakati.

Kdaj bodo odprli šole?

Hipoteza, da bi šole odprla svoja vrata pred koncem šolskega leta, je v bistvu neuresničljiva. Vprašljivo je sploh, ali bodo učenci in dijaki septembra »že« smeli v klopi.

Bomo morali nositi masko?

Vlada je pri tem vprašanju razdvojena. Masko naj bi načeloma morali nositi na javnih prevoznih sredstvih, v tovarnah in na splošno v zaprtih prostorih, sploh, ko je socialno distanciranje težko uresničljivo. Največje vprašanje, ki si ga postavlja vlada, je sicer morebitna obveza, da si masko nadenemo tudi v zunanjih javnih prostorih. Maska naj bi bila neobvezna, ne gre pa izključiti možnosti, da bi vsilili zakrivanje nosa in ust, tako kot se je že odločil predsednik FJK Massimiliano Fedriga. Ne glede na italijansko odločitev lahko torej pričakujemo, da bo v naši deželi še naprej obvezno zakrivanje obraza, kar je za guvernerja predpogoj za rahljanje ukrepov. Komisar za koronakrizo Domenico Arcuri je včeraj zagotovil, da bo mask dovolj, saj je napovedal nakup strojev, s katerimi bo lahko Italija izdelovala po 25 milijonov zaščitnih mask dnevno.

Bomo lahko zapustili občino, v kateri prebivamo?

Predvidoma se bomo lahko odpravili v kako drugo občino tudi iz nenujnih razlogov. Še vedno pa bo prepovedano premikanje iz ene dežele v drugo, razen izjem (npr. služba).

Bomo lahko šli v Slovenijo?

Ne, razen če ne sodimo v kategorije, ki jih izrecno omenja odlok slovenske vlade (dnevni migranti, kmetje dvolastniki, prečkanje meje za udeležitev pogreba bližnjega sorodnika, tovorni promet, osebe, ki zagotavljajo nujne storitve itd.)

Nam bo dovoljen obisk sorodnikov in prijateljev?

Vprašanje ostaja odprto. Načeloma naj bi dovolili obisk sorodnikov, dobrodošla, če ne vsiljena, bo raba mask in rokavic za enkratno uporabo. Znancev, partnerjev in prijateljev zaenkrat nihče ne omenja.

Se bomo lahko družili?

Težko je verjeti, da bodo dovolili druženje več kot dveh ljudi hkrati. Dovolili naj bi načeloma druženje in sprehod največ dveh odraslih, starši pa bodo lahko spremljali otroke.

Se bomo lahko ukvarjali s športom?

Vlada namerava dovoliti večino posameznih športnih dejavnosti. Na sprehod in na tek se bomo lahko odpravili tudi daleč od doma, pod pogojem, da smo sami. Varnostna razdalja, če koga srečamo, naj bi narasla na dva metra. Lahko bomo tudi kolesarili, medtem ko bodo ekipni športni še naprej prepovedani.

Bomo lahko potovali?

Kdor planira letošnje poletne počitnice, naj resno razmisli o tem, da bo potoval le po Italiji oziroma celo le znotraj dežele. Težko je verjeti, da bodo v kratkem dovolili prosto prehajanje evropskih meja.

Tudi obiske gora in plaž bodo omejevali varnostni predpisi.

Bo potrebna nova samoizjava?

Eni viri pravijo, da samoizjave ne bo več, drugi pa, da se bo treba opremiti z novo. Pustimo se presenetiti.