Kdo bi šel kam

Predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO sta včeraj predstavila svoja pogleda na dogajanje ob bližajočem se 13. juliju. O odmevu okrog tega, kar se bo zgodilo ob stoletnici požiga Narodnega doma, sta Walter Bandelj (SSO) in Ksenija Dobrila (SKGZ) izrazila različni stališči.

»Mi delamo naprej, ne vidim nekega velikega nasprotovanja,« je povedal Bandelj, ki se je pred tem obregnil ob pikre komentarje, s katerimi nekateri na družbenih omrežjih nasprotujejo obisku spomenikov v Bazovici. »Sploh me ne briga, kaj ljudje pišejo na družbenih omrežjih. Mislim, da so to vedno eni in isti ljudje, ki samo klepetajo, a ničesar ne ukrenejo. Treba je tudi kaj narediti, ne pa samo govoriti.« Opozoril je še, da letos mineva drugo desetletje od objave poročila mešane zgodovinske komisije, ki ga italijanska država nikoli ni priznala in objavila, kar je po njegovem mnenju vrzel, ki jo je treba vsekakor zapolniti, če želimo res govoriti o spravi. »Če bom prejel vabilo, naj se udeležim obiska obeh spomenikov v Bazovici, bom to storil. Vsaj jaz,« je dejal Walter Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij.

Drugačnega mnenja je Ksenija Dobrila. »Lani, ob 99-letnici je bilo neko radostno stanje, polno pričakovanja. Iskreno, z mojega stališča bi rekla, da je danes stanje duha bistveno drugačno. Vmes se je marsikaj zgodilo, česar ne moremo prezreti,« je komentirala in naštela: odkritje kipa D’Annunzia na dan obletnice zasedbe Reke, razglasitev občinskega praznika ob umiku jugoslovanskih partizanov iz Trsta, odkritje obeležja škofu Santinu, o škofih Fogarju in Karlinu, ki sta bila za Slovence zelo pomembna, a sta morala zaradi fašizma odstopiti, pa nič ... Predsednica SKGZ bo, če bo povabljena, obiskala spomenik bazoviškim junakom. »Nisem pa pripravljena iti na obeležje pri šohtu, to sem tudi povedala članom organizacije, ki ji predsedujem. Razloge sem že nakazala, poleg tega nimam informacij o tem, da bi ti, ki upravljajo spomenik pri šohtu, nameravali obiskati spomenik štirim junakom, zato bi se mi zdelo servilno, če bi kot predsednica SKGZ obiskala obe obeležji.«

V nečem pa sta se predsednika krovnih le strinjala: nesporni protagonist 13. julija naj bo Narodni dom.