Kdo lahko prečka mejo

Slovenski minister za zdravje v odhajanju Aleš Šabeder je na novinarski konferenci potrdil, da je ob 18. uri začela veljati odredba o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo. Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa je med Slovenijo in Italijo odprtih samo šest mejnih prehodov, in sicer Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi Potok. Vsi ostali mejni prehodi so zaprti. Prav tako je prekinjen potniški promet med obema državama, medtem ko tovorni promet nemoteno poteka.

Na omenjenih šestih prehodih zdravstveno osebje in civilna zaščita že izvajajo zdravstvene kontrole. Mejo lahko nemoteno prečkajo le slovenski in drugi državljani, ki imajo stalno ali začasno bivališče v Sloveniji. Ostali morajo na mejnih kontrolnih točkah preložiti potrdilo o negativnem izvidu na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jim ga je izdal pristojni organ. Potrdilo mora biti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku in ne sme biti starejše od treh dni. Kdor ne bo imel tega dovoljenja, bo lahko vseeno prestopil mejo, če ne bo kazal znakov obolenja in če bo njegova telesna temperatura nižja od 37.5 stopinj.