Kim Jong-un se je jokaje zahvalil in opravičil rojakom (video)

Poznavalci Severne Koreje ocenjujejo, da se želi Kim v globoki krizi, v kateri se je znašla Severna Koreja, predstaviti kot bolj tradicionalen voditelj od svojega očeta, ekscentričnega Kim Jong-ila. »Kimova skromnost in iskrenost, njegove solze in jecljanje so bili zelo neobičajni celo za nekoga, ki javno prizna napake in ima ustaljen obrazec izražanja,« je dejala Rachel Minyoung Lee, nekdanja analitičarka Severne Koreje za ameriško administracijo. Po njenem mnenju je ta govor verjetno med ljudmi utrdil njegovo podobo sposobnega in karizmatičnega voditelja, ki ima tudi človeško plat.

Kim je na paradi, na kateri so predstavili novo ogromno medcelinsko balistično raketo, za gospodarske težave v Severni Koreji okrivil mednarodne sankcije, koronsko krizo ter vrsto tajfunov in poplav, ki so opustošili državo.