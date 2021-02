»Kinodvorane brez filmov kot picerije brez mocarele«

»Giuseppe Longo je direktor družbe Transmedia, ki upravlja kinodvorane Kinemax v Gorici in Tržiču. Ob tem je še direktor goriškega filmskega festivala Amidei.

Se vam zdi, da oblasti zanemarjajo kinodvorane in gledališča?

V teh dneh iz Rima prihajajo govorice o tem, da bi bilo treba kinodvorane in gledališča odpreti, z omejenim številom gledalcev v dvorani, govori se o 25 %, kajpak z obvezno rabo mask, celo Ffp2, in s hranjenjem podatkov o obiskovalcih. Tako je nemogoče odpreti, to je moje mnenje.

Zakaj?

Ker gre za strožje omejitve od tistih, ki smo jih izkusili v septembru in oktobru. In že takrat je bilo katastrofalno. Če ljudem v trenutku, ki bi moral biti razvedrilen, naložiš vse te obveznosti in jim posreduješ občutek nevarnosti, jih želja po obisku mine. Sicer pa upam, da bomo lahko po veliki noči odprli kinodvorane. A ne pod takimi pogoji, kot sem jih opisal, ker so, ponavljam, nemogoči. To je moje mnenje. Ob tem upam še, da nam datuma odprtja ne bodo sporočili iz dneva v dan.

Se sploh splača odpreti, če si film lahko ogleda tako majhno število ljudi?

Tudi to je vredno razmisleka. Gre namreč za velike stroške, ki jih s premajhnim številom vstopnic nikakor ne moreš pokriti.

Je drugače vse nared za ponovno odprtje?

Ne smemo pozabiti, da novih filmov ni. Tudi če bi jutri odprli kinodvorane, v njih ne bi imeli česa pokazati. Produkcije namreč že dolgo stojijo. Odpreti kino brez filmov je kot piceriji reči, naj odpre, a brez mocarele. Enostavno ne gre. (smeh)