Kje je in kam gre slovenska manjšina?

Pred tretjo deželno konferenco o varstvu slovenske jezikovne manjšine v Furlaniji Julijski krajini je Slovenski raziskovalni inštitut (Slori) pripravil pet strokovnih poročil, ki bodo služila kot vsebinsko izhodišče za konferenco (potekala bo 12. in 19. novembra). Adriana Janežič je ocenila izvajanje zaščitne zakonodaje, medtem ko je Maja Mezgec predstavila večjezično šolanje v Kanalski dolini med mitom in realnostjo. Zaira Vidau je raziskala stanje t.i. vidne dvojezičnosti pri krajevnih imenih in javnih napisih, Matejka Grgič in Fedra Paclich sta predstavili dejavnost deželnega Centralnega urada za slovenski jezik, Sara Brezigar, Matejka Grgič in Devan Jagodic so raziskali koncepte deželne jezikovne politike za slovenščino, teoretska izhodišča, cilje, ukrepanje ter institucionalni okvir.

Do petka bomo v Primorskem dnevniku predstavili vseh pet strokovnih poročil.