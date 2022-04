Kje je volilno gradivo za glasovanje po pošti?

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah bo imelo volilno pravico 1.695.766 volilnih upravičencev, med temi jih je 106.753 s stalnim prebivališčem v tujini, kar je za približno deset odstotkov več kot pred štirimi leti. Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini navadno pred volitvami v poštni nabiralnik prejmejo gradivo za glasovanje po pošti, če se za tako obliko glasovanja ne odločijo, pa lahko volilno pravico uveljavijo tudi na referenčnem diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Kljub temu, da do državnozborskih volitev manjka samo nekaj dni, marsikdo v poštni nabiralnik še ni prejel volilnega gradiva za glasovanje po pošti. Med volilnimi upravičenci se zato širijo skrbi in nejevolja. Zaradi ustaljene prakse glasovanja po pošti namreč ni malo takih, ki so za nedeljo, ko bo glasovanje mogoče na konzulatih in veleposlaništvih, načrtovali druge dejavnosti, saj so računali, da bodo svoj glas že pred vikendom lahko oddali preko pošte.

Generalni konzulat RS v Trstu je z zamudami volilnega gradiva seznanjen in je na to že opozoril pristojne organe. Težave zaradi zamujanja volilnega gradiva je že pred dnevi za dnevnik Večer potrdil tudi direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko, ki je dejal, da ne more potrditi, da bodo vsi pravočasno dobili volilno gradivo in ob tem opozoril, da se mora pravočasno vrniti tudi izpolnjena glasovnica. Na to sicer vpliva tudi delovanje pošt v drugih državah, zaradi česar Vučko meni, da bi bilo treba volilno zakonodajo spremeniti na način, da bi rok za vrnitev glasovnice iz tujine podaljšali z osmih na 15 dni.

Volilne komisije bodo pri ugotavljanju izida volitev upoštevale vse glasovnice iz tujine, ki bodo oddane na pošto najpozneje 24. aprila pred 19. uro in bodo prispele v Slovenijo do vključno 3. maja do 12. ure.

Za volilne upravičence s stalnim prebivališčem v tujini sicer obstaja še tretja možnost za glasovanje. Če se bo kdo izmed teh v nedeljo iz tega ali onega razloga nahajal v Sloveniji, lahko še danes do 24. ure na povezavi bit.ly/3On2ENz odda vlogo za posebno obliko glasovanja na t. i. volišču omnia. Gre za posebna volišča, ki so praviloma na sedežih okrajnih volilnih komisij oz. upravnih enot; seznam tovrstnih volišč je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije. Pri oddaji vloge je potrebno izbrati enega izmed volišč omnia.

Na predčasnem glasovanju, ki se je začelo včeraj, lahko glasujejo samo volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ta možnost torej ne pride v poštev za državljane s stalnim bivališčem v tujini. Na zadnjih volitvah v državni zbor leta 2018 je predčasno glasovalo 53.158 oz. 3,1 odstotka upravičencev, na predzadnjih državnozborskih volitvah leta 2014 pa 66.754 oz. 3,9 odstotka volilnih upravičencev.

Mnogokatero privzdignjeno obrv je povzročila odločitev Državne volilne komisije, da osebe, ki se bodo s koronavirusom okužile v prihodnjih dneh, ne bodo mogle glasovati. Danes se ob 24. uri izteče rok za oddajo vloge za glasovanje na domu zaradi bolezni, med te spada tudi koronavirusna okužba. Osebe s potrjeno okužbo lahko še danes oddajo vlogo, ki ji morajo predložiti tudi potrdilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji. Če se okužite jutri, pa boste enostavno prikrajšani za volilno pravico.