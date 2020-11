Klic na pomoč za slovenske duhovnike

S perečim problemom pomanjkanja slovenskih duhovnikov v Kanalski dolini in Benečiji se bo ukvarjala tudi Slovenska škofovska konferenca. Na to jo bo opozoril škof Peter Štumpf, ki je v njej pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu. O tem vprašanju se je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch preko videokonference pogovarjala s Štumpfom ter s predstavniki Slovencev iz Kanalske doline in Benečije: predsednico Združenja don Mario Černet Anno Wedam, urednikom časopisa Dom Eziom Gosgnachom ter predsednikom Združenja don Evgen Blankin Giorgiom Banchigem.

Ministrica in sogovorniki iz Videmske pokrajine so škofu Štumpfu predstavili pereč problem pomanjkanja slovenskih duhovnikov, s katerim se srečujejo v zadnjem obdobju. V Kanalski dolini nimajo več slovenskega duhovnika, v Nadiških dolinah pa sta ostala le še dva ostarela duhovnika. »Vsa dosedanja prizadevanja in prošnje, ki so jih naslavljali na cerkvene in politične naslovnike, niso obrodila sadu, saj trenutno vodstvo krajevne cerkve ni naklonjeno manjšinam,« piše v sporočilu. Slovenski kulturni prostor, ki sega tudi na videmsko in v Kanalsko dolino, je tradicionalno močno povezan z verskim življenjem ljudi. Zato je bil na srečanju po besedah ministrice Helene Jaklitsch izpostavljen pomemben vidik ohranjanja slovenstva, ki pa ga tuj duhovnik, četudi se nauči slovenskega jezika, ne more zagotavljati.