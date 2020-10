Klik za (jezikovno) Pomoč

Kljub delu na daljavo in splošnim koronaokoliščinam, ki niso omogočile sestankovanja večjih skupin, so se prevajalke Centralnega urada za slovenski jezik pri Deželi Furlaniji - Julijski v tem času posvetile številnim prevajalskim, terminološkim in drugim nalogam, zdaj pa napovedujejo vrsto novosti.

Na voljo je posodobljena različica (št. 7) Zvezka normiranih terminov. Sedma različica je rezultat večmesečnega dela na korpusu dvojezičnih besedil in normiranja terminov v okviru terminološke delovne skupine ter posvetovanja z zunanjim strokovnjakom. Zvezek vsebuje približno 200 novih terminov, nov razdelek z aktualnimi termini v povezavi z e-upravo in gospodarstvom, s poudarkom na javnem naročanju. Za nekatere že prisotne termine so po dodatni preučitvi sprejeli nove rešitve oz. prevedke.

Največ truda je bilo vloženega v terminologijo s področja katastrske ureditve dohodkov in računovodstva, končni rezultati terminološkega dela pa bodo na voljo ob koncu tega leta. Še poleti so namreč vzpostavili spletno terminološko delovno skupino za računovodstvo, v kateri sodelujejo strokovnjaki z obeh strani meje; skupino koordinira Matejka Grgič s Slovenskega raziskovalnega inštituta, sestavljajo pa jo Martina Angelini (Višja finančna inšpektorica, FURS - SLO), Zvonka Marušič (Vodja območne enote Uprave za javne prihodke - SLO), Elisabetta Antonič (vodja računovodstva pri Občini Zgonik), Alessandro Zacchigna (namestnik centralnega direktorja za finance Dežele FJK), Erika Hrovatin (računovodja in vodja Centralnega urada za slovenski jezik), Andrea Bartole (pravnik in predsednik Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran), Andreja Kalc (lektorica, Slori), Elisabetta Fischer in Mitja Košuta (prevajalca pri Občini Devin - Nabrežina), Visam Bajt (prevajalka pri Občini Piran) ter prevajalke Centralnega urada za slovenski jezik Jana Černe, Fedra Paclich, Laura Sgubin, Eva Srebrnič in Tanja Sternad. Razlage in utemeljitve normiranih terminov so v zapisnikih sestankov delovnih skupin in terminoloških posvetovanj, ki so skupaj z Zvezkom št. 7 objavljeni v razdelku deželnega spletišča, namenjenem Centralnemu uradu. Kliknite za povezavo.

Med terminološkimi orodji, ki jih snujejo s Slorijem, pa gre omeniti še eno novost: v pripravi je novo spletišče – Jezik na klik, na katerem bodo na voljo rezultati skupnega terminološkega in jezikovnega dela. Spletna stran bo dinamično, aktualno in stalno posodobljeno orodje, ki črpa iz najnovejših podatkovnih baz in se nenehno dopolnjuje. Poleg povezav na vse najkoristnejše jezikovne portale in na gradivo, ki ga v okviru urada in terminoloških sej redno pripravljajo (od Zvezka normiranih terminov in slogovnega priročnika do zapisnikov terminoloških srečanj), bo na voljo najnovejša Slorijeva jezikovna aplikacija za samodejno preverjanje besedila v slovenščini. Ta aplikacija je inovativna, saj z enim klikom opravi pregled celotnega tekstovnega dokumenta, uporabnike in uporabnice pa ciljno opozarja na pojave italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, ki so značilni za ta prostor. Aplikacijo bo mogoče brezplačno naložiti s spletne strani na svoj računalnik, saj je skladna z vsemi različicami sistema MS Office.

S pomočjo teh orodij bo mogoče odpraviti marsikatero napako, ki jo nehote vnašamo v svoja besedila, s spletiščem pa bodo vsi jezikovni pripomočki na voljo na enem mestu, na en klik!