Kljub eni sami organizaciji množično

Zaradi vsedržavne manifestacije v Tržiču je letošnja tradicionalna prvomajska povorka v Trstu potekala le v organizaciji sindikata Cgil, a zato ni bila nič manj občutena. Od Sv. Jakoba do Velikega trga se je tako premikala večja množica, ki je na Velikem trgu prisluhnila več govornikom, tako predstavnikom sindikata kot številnih organizacij civilne družbe. Tako je Adriano Sincovich poudaril predvsem pomen solidarnosti med delavci in upokojenci ter potrebo po spremembi, ki bi v središče postavila kakovost življenja, medtem ko je Maria Vanto opozorila na vprašanje zaprtja družinskih posvetovalnic v Trstu. Nicola Dal Magro je opozoril na množenje oblik prekarnega dela in na popolno odsotnost strategije pri krajevni politiki in industrialcih ter se zavzel za javna vlaganja v razvoj trga dela ter za reformo dela, pri kateri naj bodo soudeleženi resnično reprezentativni socialni partnerji. Predstavnica mreže višješolcev Matilde Benedetto je zavrnila možnost odpiranja ločenih razredov v šolah za dijake s posebnimi potrebami in prisotnosti zagovornikov življenja v posvetovalnicah v zvezi z zakonom o splavu, predsednik Ics Gianfranco Schiavone pa je krajevni politični srenji očital surovost in politično kratkovidnost pri obravnavanju problematike priseljevanja.V slovenščini (mnogi pripadniki narodne skupnosti so hodili za transparentom z napisom "Slovenci v Italiji") je spregovoril Igor Kocijančič, ki je poudaril, kako je prvi maj v Trstu postal ljudski praznik, v nadaljevanju pa orisal odprta vprašanja na širši in krajevni ravni, kot so vojni v Ukrajini in Gazi ter vlaganje v oboroževanje, na Tržaškem pa problematika Wartsile in osebja mestnih muzejev. Vsak od nas lahko stori nekaj, je dejal Kocijančič ter omenil sodelovanje pri prizadevanju za izboljšanje razmer na področju dela ter odpravo tistih določil iz prejšnjih let, ki so delavcem zmanjšali jamstva in jih izpostavili večji možnosti odpuščanja.