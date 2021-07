Kljub novemu režimu na meji brez težav

Delavci, ki se dnevno vozijo na delo v sosednje države, morajo od danes, tako kot večina ostalih potnikov, pri vstopu v Slovenijo predložiti dokazilo o PCT. Ob tem opozarjajo, da je testiranje na 48 oz. 72 ur zanje logistična težava in napovedujejo možnost protesta pred slovensko-avstrijsko mejo. Razočarani so tudi na novogoriški občini.

V Sloveniji se je danes v skladu z novimi ukrepi vlade za zajezitev epidemije covida-19 začel uporabljati nov odlok o prehajanju meje, ki ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v državo. Po novem morajo potniki za vstop predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT), pri čemer negativen PCR test ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa ne sme biti starejši od 48 ur. Med izjemami so tranzitni potniki, mlajši od 15 let in dvolastniki, ne pa več dnevni migranti.

»Žalostno je, da so med izjeme uvrstili tujce, ki prehajajo Slovenijo in gredo na morje, domačih delavcev, ki prihajajo z dela, pa ne. Njim so to kar precej otežili in se verjetno tega niti ne zavedajo,« je za STA danes dejal predsednik Sindikata delavcev migrantov Slovenije Mario Fekonja. Ni toliko problem v tem, da se delavci ne želijo testirati, večji problem je, da se mnogi ne bodo mogli testirati, je poudaril. Centri za testiranje so namreč še zaprti, ko gredo v službo, in že zaprti, ko se iz nje vračajo. Ukrep je zelo nečloveški, menijo v sindikatu.

Sicer pa zaenkrat podatkov o morebitnih težavah oz. poostrenih kontrolah na mejnih prehodih pri vstopu v Slovenijo iz Italije zaradi novega režima ni, zato promet poteka nemoteno.

Tudi na Goriškem niso zadovoljni z novim režimom prehajanja meje. »Razočarani smo, da moramo vedno znova opozarjati na realnost v tem obmejnem območju,«je spremembo režima na meji za STA komentiral župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič. Ukrepi so po njegovih besedah popolnoma neprimerni za regijo, saj preveč zarežejo v življenja ljudi ob meji. Znova je opozoril, da bi morali režim ustrezno prilagoditi specifičnim razmeram na območju.