Karabinjerji so v Fagagni včeraj oglobili duhovnika in tri vernike, ki se kljub zakonskim omejitvam zaradi koronavirusa na včerajšnjo cvetno nedeljo očitno niso mogli odpovedati maši. Potem, ko jih je nekdo obvestil o dogajanju, so prispeli v cerkev sv. Vida, Modesta in Krescencije, kjer je bilo v teku bogoslužje. Tri vernike, ki so bili pri maši in duhovnika, ki jim je dovolil udeležbo, so oglobili.