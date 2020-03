Kljub potresu naj ljudje upoštevajo ukrepe proti virusu (foto)

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je po današnjem močnem potresu v okolici Zagreba, ki je povzročil precejšnjo gmotno škodo, pozval prebivalce, naj se pomirijo, kolikor se da. Opozoril pa je, da je situacija zaradi pandemije koronavirusa še težja. Prizadete v potresu je pozval, naj še vedno upoštevajo ukrepe za omejevanje širjenja virusa.

Božinović je zagotovil, da bodo hitro naredili oceno varnosti stavb v Zagrebu. »Vsekakor bomo naredili vse, da bi naredili najboljšo oceno, kaj je zdaj sploh mogoče narediti,« je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal minister.

Povedal je, da je bilo v potresu poškodovanih precej starejših stavb v središču Zagreba, ki so bile grajene še po starejših standardih. Boljša pa je situacija v drugih predelih Zagreba, je povedal.

Iz nacionalnega štaba civilne zaščite so medtem še posebej pozvali prebivalce, naj kljub strahu zaradi potresa spoštujejo ukrepe za zajezitev koronavirusa in ohranjajo razdaljo do drugih ljudi. »Po potresu pogosto prihaja do medsebojnih izrazov podpore in tolažbe, vendar je zaradi koronavirusa treba preprečiti družbeno bližino,« so sporočili.

»Težko vam bo in potrebovali boste uteho, vendar bodite s člani družine ali kakšnim prijateljem, sosedom, ne več,« so še poudarili v sporočilu za javnost. Tiste, ki so se umaknili iz svojih stanovanj, so še pozvali, naj se vendarle topleje oblečejo, da se ne bodo prehladili, potem pa zaradi prehladov preobremenili zdravstvo, ker se bodo bali, da imajo koronavirus.

»Vzemite jakne, odeje in toplo so oblecite, ko čakate zunaj ali v avtomobilih,« so še sporočili.