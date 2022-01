Kljub rekordnim okužbam v Sloveniji manj hospitaliziranih bolnikov

Število hospitaliziranih bolnikov v Sloveniji upada, in to kljub rekordnemu številu okužb, ki jih potrjujejo v zadnjih dneh in naraščajočemu trendu v minulem obdobju. Včeraj so jih ob 19.438 PCR testiranjih potrdili 12.286, kar je daleč največje število od začetka pandemije, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 63,2-odstoten. Prejšnji rekord so beležili le dan prej, ko jih je bilo 8681. V minulem obdobju so bile vsekakor številke pogosto največje ali vsaj med največjimi od začetka pandemije.

Število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, kljub večjemu številu potrjenih okužb upada. Na rednih covidnih oddelkih v slovenskih bolnišnicah se danes zdravi 566 bolnikov, kar je devet manj kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje 151 bolnikov s covidom-19, trije manj. Skupno jih je torej dvanajst manj.

Umrlo je osem bolnikov s covidom-19.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 84.262 aktivnih okužb in se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 8215, sedemdnevno povprečje pa znaša 7576, kar je 694 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 3982, kar je 390 več kot dan prej.

V torek so opravili tudi 88.244 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.