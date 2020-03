Kmečka zveza bo prejela cepič Stare trte

Cepič Stare trte z mariborskega Lenta bo letos prejela tudi Kmečka zveza. Tradicionalni že 41. rez najstarejše trte na svetu bo potekal v soboto. Tudi letos bodo cepiče podarili osmim domačim in tujim prejemnikom. V Sloveniji jih bodo prejeli občina Podlehnik, Društvo vinogradnikov iz Rogaške Slatine, Etnografsko društvo Tržeč in Pogrebno podjetje Maribor, onstran meje pa poleg Kmečke zveze kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom Bazovica iz hrvaške Reke, evropski red vitezov vina iz avstrijskega Leobna ter z Mariborom pobrateno ukrajinsko mesto Harkov.

Konec marca bo minilo točno 40 let, odkar so se v Mariboru strokovno lotili oživitve trte in jo z nekaj radikalnimi rezi tudi spravili nazaj k življenju. Oktobra pa bo minilo 30 let, odkar so podelili prvo potomko Stare trte, ki jo je takrat prejela Ljubljana in raste na Ljubljanskem gradu. Do zdaj so po Sloveniji že razdelili 138 potomk Stare trte, onstran meje, med drugim tudi v zamejstvu, pa 90 cepičev.