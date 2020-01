Kmečka zveza praznuje 70. obletnico

Kmečka zveza praznuje jutri, 15. januarja, 70. obletnico ustanovitve, saj je nastala 15. januarja leta 1950 na Opčinah. V tem obdobju se je marsikaj zgodilo, bili so tudi veliki izzivi in velike spremembe, ki se jim je znala stanovska organizacija slovenskih kmetov vselej prilagoditi. Razmere pa so se še posebej spremenile v zadnjih dvanajstih letih, ko so postale zlasti zaradi gospodarske krize in hude birokracije storitve zelo pomembnejše od sindikalne dejavnosti. Še prej pa so v letih 1960-1990 njeno delo zaznamovali še zlasti hudi boji zaradi razlastitev. Sicer je Kmečka zveza še danes prisotna na celotnem ozemlju, kjer živi slovenska narodna skupnosti v Italiji, od Tržaškega do Goriškega in Videmskega, njeno poslanstvo zaščite slovenskih kmetov in njihovih interesov oziroma slovenskega kmetijstva pa je ostalo nespremenjeno in se še vedno stalno krepi, kot so to želeli njeni ustanovitelji. Ob tej priložnosti smo se med drugim pogovorili s predsednikom Kmečke zveze Francem Fabcem.

