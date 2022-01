Ko je konzerva tune tudi za 60 % dražja

Nakupovanje je tradicionalno najbolj pogost razlog za prehajanje meje med Italijo in Slovenijo. Na drugem mestu je, zlasti za prebivalce Italije, obisk gostinskih lokalov, šele nato sledijo ostale dejavnosti, ki povezujejo ljudi v čezmejnem prostoru. Na obeh straneh meje smo tako vajeni slovenskih strank v italijanskih trgovinah in obratno. Odločitev za nakup v sosednji državi je zagotovo skupek različnih dejavnikov, med katerimi so najbolj izraziti: želja ali potreba po nabavi izdelkov, ki jih v drugi državi ni, kakovost ponudbe in predvsem ugodnejše cene. Te se sicer v letih spreminjajo in v obeh državah vztrajno naraščajo – v zadnjih mesecih zaradi občutne podražitve energentov in upočasnjenih dobavnih verig, razlike se manjšajo, a vendarle ostajajo. In pogosto so tudi zelo velike, zato bodo tisti, ki se redno odpravljajo po nakupih v sosednjo državo potrdili, da se »na drugi strani« bolj izplača.

Spremljanje cen in različnih akcij pa je prava obrt, ki zahteva tako čas kot pozorno oko, se pa zagotovo obrestuje za kupce z obeh strani, čeprav so najbrž na boljšem bivajoči v Italiji: kombinacija tankanja goriva (kjer je razlika v cenah precejšnja) in obiska bližnjih trgovin na slovenski strani ostaja tako ne le ustaljena navada, ampak pomemben način zmanjševanja mesečnih odhodkov.

V leto 2022 smo vstopili z višjimi cenami in zagotovilom, da bo do dodatnih podražitev še prišlo, zato je pametnejše ali vsaj varčnejše nakupovanje zagotovo dobrodošlo. V želji, da bi ugotovili, kateri izdelki so bolj ugodni na posamezni strani, smo se odpravili po nakupih v dva trgovska centra ob meji. Petkov dopoldan je bil tako na Tržaškem kot na Koprskem umirjen in kot običajno smo v obeh trgovinah srečali tako italijanske kot slovenske stranke. Prva ugotovitev je bila, da je čezmejno nakupovanje še vedno redna praksa.

V dveh večjih supermarketih smo torej preverili, koliko nas stane srednje velik nakup istih osnovnih izdelkov, ki jih običajno imamo doma na zalogi. Pašta in riž sta, denimo, za 20 % bolj ugodna v Italiji, cena ene najbolj poznanih (sicer italijanskih) znamk tune pa je v Sloveniji za kar 60 % višja (18 evrov na kilogram proti 11 evrom v Italiji).