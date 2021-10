Ko mošt vre, naj se v klet previdno gre

Pri Cosenzi v Kalabriji je bila letošnja trgatev tragična. V soboto, 2. oktobra, so namreč v neki kleti pri pretakanju mošta v sode umrle štiri osebe, eno pa so hospitalizirali v bolnišnici. Peterica je iz kadi v sode pretakala mošt, nameravali so namreč pridelati vino za družinsko uporabo. Kaj se je točno zgodilo, bodo morali ugotoviti gasilci, vsekakor naj bi štirje moški umrli zaradi pomanjkanja kisika, žensko pa so zaradi zastrupitve sprejeli v bolnišnico.

Tragedija je postavila v ospredje vprašanje varnega obiskovanja kleti v obdobju vretja mošta po trgatvi. Obrnili smo se do kmetijskega izvedenca in svetovalca Kmečke zveze Stefana Rosatija, ki opozarja, da je v tem času bolje se v klet podati vsaj v dveh, pri čemer naj eden ostane na vrhu in občasno kliče drugega, da se prepriča, da je vse v redu. Zaradi vretja mošta nastaja ogljikov dioksid, ki zlasti v podzemnih kleteh zasiči prostor: človek diha in se sploh ne zaveda, ko mu zmanjka zrak. Vsekakor, pravi Rosati, se tega tukajšnji vinogradniki zavedajo in so zato pazljivi.

Zakaj je v tem času tako nevarno se zadrževati v kleti?

Ker, ko mošt fermentira, ustvarja CO2 oz. ogljikov dioksid, ki je težji od kisika in se drži nizko. To je nevarno v kleteh, ki se nahajajo pod zemljo in kjer zrak ne kroži: ogljikov dioksid ostane v kleti in se počasi dviguje. Če je nekdo v kleti, se niti ne zaveda in umre zaradi zadušitve.

V teh primerih koliko časa je tvegano hoditi v klet?

Pred leti se je zgodilo tudi meni, nismo se zavedali. Zdaj ljudem pravim, naj, ko gredo v klet, ki nima oken, odprtin oz. kjer zrak ne kroži, npr. s pomočjo ventilatorja, gredo vedno v paru: eden naj ostane vedno na vrhu in naj od časa do časa pokliče tistega, ki se spusti v klet, kjer pa naj ostane le par minut. Ker človek se ne zaveda: diha in diha, potem pa nima več kisika.

Recimo, da za kleti, ki se nahajajo na površini, ni velikih težav, problem so podzemne kleti, ker je ogljikov dioksid težji od kisika in napolni prostor. To velja za prve dni, ko mošt močno vre in ustvari veliko ogljikovega dioksida.

Pravite, da se je nekaj podobnega zgodilo tudi vam. Kako pa je to pogosto na našem ozemlju, se dogaja tudi tu ali naši vinogradniki bolj pazijo?

Tukaj bolj pazijo. Tudi ni veliko kleti pod zemljo, ljudje pa že vedo in če gredo, gredo na hitro za kako kontrolo ali pa gredo v dveh.